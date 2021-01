De første 5000 Moderna-vacciner skal bruges i Syddanmark

Tirsdag ventes den første sending med 5000 doser af Modernas vaccine at ankomme til Danmark.

De første 5000 doser af coronavaccinen fra Moderna ventes at ankomme til Danmark tirsdag.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en mail.

Alle doserne bliver taget i brug i Region Syddanmark.

Sundhedsmyndighederne har besluttet i første omgang kun at sende Moderna-doser til én region, fordi den første leverance er begrænset.

Halvdelen af den første sending vil desuden blive tilbageholdt for at sikre, at der er vacciner nok til andet stik, oplyser SSI videre.

Den næste sending på 6000 doser fra amerikanske Moderna ventes ifølge Lægemiddelstyrelsen at ankomme i uge 4.

I uge 5 ventes der at ankomme 16.000 doser, og i uge 7 forventes Danmark at modtage 48.000 doser.

Modernas vaccine blev godkendt af EU-Kommissionen onsdag i sidste uge. Danmark har sikret sig doser nok til at færdigvaccinere tre millioner personer.

Vaccinen fra Moderna bliver den anden, der tages i brug i Danmark.

26. december modtog Danmark de første 9750 doser af en coronavaccine fra Pfizer og BioNTech.

Siden da er der kommet to yderligere sendinger, så Danmark i alt har modtaget 95.550 doser.

I alt har Danmark sikret sig 9,2 millioner doser af vaccinen fra Pfizer og BioNTech. Det svarer til, at der kan vaccineres 4,6 millioner borgere.

Der kan dog være flere andre coronavacciner på vej. Danmark har via EU indgået i alt seks aftaler om muligheden for at købe coronavacciner, hvis de virker og kommer på markedet.

Samlet har Danmark mulighed for at købe et antal vacciner, som kan færdigvaccinere 20,4 millioner borgere. Det er dog ikke sikkert, at alle vaccinerne bliver købt.

/ritzau/