De første af en million mink bliver aflivet næste uge

Der venter et stort arbejde, når omkring en million mink skal aflives i Nordjylland.

Aflivningen af omkring en million mink i Nordjylland ventes at gå i gang i den kommende uge. Dyrene skal aflives på grund af coronasmitte.

Det oplyser Flemming Marker, der er chef for VeterinærNord under Fødevarestyrelsen.

- Vi forventer at kunne gå i gang i løbet af ugen, siger han.

Der er konstateret coronasmitte på 41 farme, og der er mistanke om smitte på 20 andre.

Op mod 100 nordjyske minkbesætninger med i alt omkring en million dyr skal aflives. Det skyldes, at også dyr på gårde i nærheden af farme, hvor der er konstateret smitte, skal aflives.

Flemming Marker fortæller, at der lige nu venter en "stor opgave". Både aflivningen af minkene og kompensationen til minkavlerne er kompliceret.

- Lige nu er der et stort planlægningsarbejde i gang. Det første, vi gør nu, er at finde ud af, hvor vi skal starte, siger Marker.

Derefter skal man begynde at finde en kompensation til minkavlerne. Det skal der flere til, fortæller Flemming Marker.

- Kompensationen kommer til at foregå i tæt samarbejde med avleren og en sagkyndig, som Fødevarestyrelsen har udpeget, samt en person fra styrelsen.

- Vi er klar over, at det er en voldsom situation for minkavlerne. De kan jo miste deres livsværk, understreger Marker.

/ritzau/