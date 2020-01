De første danskere ventes snart at flyve fra virusområde

Før danskere kan forlade Kina, skal de gennem et sundhedstjek for at se, om de har symptomer på coronavirus.

En håndfuld danske borgere forventes at flyve fra den kinesiske by Wuhan torsdag aften dansk tid med kurs mod Danmark.

Meldingen kommer, cirka et døgn efter at Udenrigsministeriet meddelte, at det ville sende et hold fra ambassaden i Beijing til Wuhan for at hjælpe danskere hjem.

- Vi håber på at få de første danskere ud af Kina inden for de næste par timer, siger direktør for Udenrigsministeriets Borgerservice Erik Brøgger Rasmussen torsdag aften ved 20.30-tiden.

Han forklarer, at det danske hold siden ankomsten til Wuhan har spillet en vigtig rolle i at få fat i de danskere, der har boet i Hubei-provinsen, hvor udbruddet af coronavirusset har rod.

- Flyene bliver fyldt op med statsborgere fra forskellige lande, og vi får så nogle med på det fly, siger han.

Udenrigsministeriets Borgerservice har kontakt til i alt 21 borgere i området. Der er tale om danske statsborgere og mennesker, som har permanent opholdstilladelse i Danmark.

Ud af de 21 skal 15 personer hjælpes til Danmark, oplyser Erik Brøgger Rasmussen.

For at få lov til at forlade Kina skal de dog gennemgå et sundhedstjek i lufthavnen i Wuhan.

/ritzau/