De grønlandske partier ved valget 6. april

Syv partier er repræsenteret i Grønlands nuværende Inatsisartut (parlament) med 31 medlemmer. Der skal 16 mandater til et flertal:

* Socialdemokratiske Siumut med 10 mandater og det lille parti Nunatta Qitornai med 1 mandat danner tilsammen en mindretalsregering.

* Partiet Demokraatit/Demokraterne med 6 mandater var indtil for nylig med i koalitionen, men trådte i februar ud af regeringen.

De øvrige fire partier er:

* Det store venstrefløjsparti Inuit Ataqatigiit (IA) med 8 mandater.

* Partiet Naleraq med 3 mandater.

* Det borgerlige Atassut med 2 mandater.

* Samarbejdspartiet med 1 mandat.

Når de 31 medlemmer af Inatsisartut er fundet, skal der dannes en ny Naalakkersuisut, som er den grønlandske regering.

Efter Demokraternes udtræden af regeringen i februar er antallet af ministre faldet fra 10 til 7.

Traditionelt får det største parti førsteret til at undersøge mulighederne for at danne regering.

