De hjemløse på Dalhoffsminde vil så gerne arbejde, men det må de ikke for systemet

I 100 år har beboerne på forsorgshjemmet Dalhoffsminde arbejdet i værksteder. Det har givet struktur på hverdagen og mulighed for at få tankerne væk fra et svært liv. Men nu vil Socialtilsynet sætte en stopper for ordningen