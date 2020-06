* Der er indført en ny ferielov, som gør, at man fremover optjener og afholder ferie i samme periode.

* Med indførelsen af den nye ferielov optjener du i princippet ti ugers betalt ferie i 2020.

* Derfor bliver fem af ugerne indefrosset og først udbetalt, når borgeren forlader arbejdsmarkedet - altså typisk går på pension.

* Feriepengene udgør cirka 12,5 procent af ens ferieberettigede løn i overgangsåret, der løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

* Regeringen foreslår, at to uger af de indefrosne feriepenge udbetales. Målet er at stimulere økonomien.

Kilde: LD.

/ritzau/