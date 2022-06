De kendte Uffe Ellemann-Jensen: Han var "skarp", "vittig", "varm" og en "rigtig leder"

"Han personificerede tanken om Danmark som en del af det europæiske"

Søren Pind Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Søren Pind, tidl. folketingsmedlem for Venstre og minister, herunder justits-, integrations- og uddannelsesminister.

Hvad vil du huske Uffe Ellemann-Jensen for som politiker?

For hans europæiske udsyn. Han formulerede og personificerede tanken om, at Danmark skulle være en del af det europæiske. På det nære plan genskabte han Venstre som et stort parti for min generation. Da han blev formand i 1984, var Venstre et hensygnende parti med konstant tilbagegang. Han overtog med den tidsånd, han repræsenterede: Kampen mod Sovjetkommunisme, for en lavere skat, for frihed og Europa. Med det budskab nåede folk på både landet og i byen.

Hvad kendte du ham for som menneske?

Han var enormt varm, morsom og tilgængelig. Altid villig til at lytte og give råd. Han var storsindet og virkelig sjov. Jeg arbejdede i sin tid for Niels Anker Kofoed (1929-2018, blandt andet tidl. landbrugsminister). Ham og Uffe var ikke altid på god fod. En dag kom jeg ind på Kofoeds kontor, og dér sad Uffe: 'Åh gud!' udbrød jeg. Uffe tog cigaren ud af munden og sagde: 'Lige knap'.

Hvilket personligt minde om ham vil du dele her?

Han ringede til mig for tre uger siden. Han havde sagt ja til at være protektor for Den Danske Ukraine Komité, som jeg er bestyrelsesformand for, og som samler penge ind til det ukrainske forsvar. Men han syntes, vi brugte ham for lidt. Jeg havde valgt at skåne ham, fordi han var syg. Men det er sigende for ham; Til det sidste optaget af det internationale.

"Nu kan jeg mærke det hul, han vil efterlade"

Birthe Rønn Hornbech. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Birthe Rønn Hornbech tidl. folketingsmedlem for Venstre, minister for flygtninge, indvandrere og integration og kirkeminister 2007-2011.

Hvad vil du huske Uffe Ellemann-Jensen for som politiker?

Han var en rigtig leder. Hvis han vidste, at en ordfører havde styr på sine ting, så overlod han ansvaret. Jeg vidste altid, hvor jeg havde ham. Det var en stor styrke, da han var formand, og jeg var ordfører i en vanskelig tid med rets- og udlændingepolitikken. Han præsterede lederskiftet i Venstre til Anders Fogh Rasmussen">Anders Fogh Rasmussen i 1998 på en fænomenal måde, især når man ser nu, hvordan der kludres rundt omkring. Der var ingen ballade, kontinuiteten sikrede han.

Hvad kendte du ham for som menneske?

Jeg vil huske hans glimt i øjet og hans gode humør. Han spændte vidt, han læste bøger, der var bare utrolig meget at trække på hos ham.

Hvilket personligt minde om ham vil du dele her?

Jeg blev inviteret ud til ham af hans hustru Alice fredag for ti dage siden. Vi talte om alt den dag, gamle dage, åndelige ting og bøger, vi havde læst. For mig er det en stor gave, at jeg fik den invitation. Han vidste godt, at det var ved at være slut, men det gik først den dag op for mig, hvor syg han var. Derfor var jeg også vemodig, da jeg kørte derfra. Jeg kunne for alvor mærke det hul, han vil efterlade. Han er kun to år ældre end mig. Jeg har aldrig tænkt på, at han skulle dø før mig. Han har altid været der, jeg føler, jeg altid har kendt ham. For mig var han en fascinerende personlighed, men jeg har taget ham som en selvfølge, indtil jeg sidste fredag blev klar over, hvor syg han var.

"Uffe var skarp og vittig, men aldrig ondskabsfuld"

Holger K. Nielsen Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Holger K. Nielsen, formand for Socialistisk Folkeparti 1991-2005, tidl. udenrigs- og skatteminister.

Hvad vil du huske Uffe Ellemann-Jensen for som politiker?

Han var en af de helt store politikere i efterkrigstiden, og især hans internationale engagement var kolossalt. Han var helt i front, hvad angik anerkendelse af de baltiske lande efter murens fald, og han fik en status i Baltikum, som var kolossal. Man siger, at Uffe på et tidspunkt blev et populært navn til nyfødte drenge i de baltiske lande. Han var en formidabel debattør. Han og jeg tog rundt i landet sammen og debatterede i 1992, hvor der var folkeafstemning om Maastricht-traktaten, og også i årene efter. Han var en skarp og vittig debattør, men aldrig ondskabsfuld. Han var ordentlig hele vejen igennem.

Hvad kendte du ham for som menneske?

Han var et meget generøst menneske. Han var udenrigsminister og Venstre-formand og en stor kanon dengang i 1992. Jeg var ny formand for SF og ikke særlig kendt. Men han gav mig plads, selvom han var superstjernen. Han tromlede aldrig. Jeg fik en kolossal respekt for ham også som menneske.

Hvilket personligt minde om ham vil du dele her?

Han morede sig på et tidspunkt med at kalde mig "hobbitten". Jeg spurgte aldrig hvorfor. Men til det kunne jeg replicere, at det jo er hobbitter, som redder verden.