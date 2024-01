De kongelige faner har skiftet palæ og markerer endeligt tronskifte

Gardere fra Den Kongelige Livgarde har søndag klokken 17.00 flyttet de kongelige faner fra dronning Margrethes residens, Christian IX's Palæ, til kong Frederiks, Frederik VIII's Palæ.

Dermed er det sidste officielle punkt i søndagens program for tronskiftet afsluttet.

Fanerne, som bruges i forbindelse med vagtskifte på Amalienborg Slotsplads, har de seneste 52 år stået i fanegemakket på Christian IX's Palæ.

Men efter at kong Frederik X er blevet udråbt som Danmarks nye regent, skal fanerne nu stå i Frederik VIII's Palæ, hvor de altså søndag sen eftermiddag er blevet bragt til.

Da dronning Margrethe har valgt at abdicere og overlade tronen til sin søn, har hun formentlig selv været til stede i fanegemakket, da Livgarden hentede fanerne for at overbringe dem til den nye regent.

For dronning Margrethe selv var det et af de store øjeblikke, da hun overtog fanerne efter sin far i 1972.

- Det er meget bevægende, fordi det er det første og mest tydelige tegn på, at nu er det virkelig én selv, der står med ansvaret, når fanerne bliver bragt over, har dronning Margrethe tidligere sagt i en video på kongehusets hjemmeside.

En procession på 11 mand, som kaldes Fanekommandoet og består af gardere og officerer, gik de knap 100 meter tværs over Amalienborg Slotsplads med de tre faner.

Det er en helt særlig ære at gå med i Fanekommandoet. Men seks af de 350 gardere, der cirka er i Livgardens Kaserne, er blevet særligt udvalgt til at være en del af overbringelsen af fanerne.

Forrest i Fanekommandoet gik chefen for Vagtkompagniet, major Hans-Christian Rørvang. Efter ham fulgte tre geledder med officerer og gardere fra livgardens vagtkompagni.

Efter den sidste fane gik den næstkommanderende i Vagtkompagniet, premierløjtnant Christiansen og bagest hofmarskal Kim Kristensen, der efter tronskiftet søndag skal være hofchef for dronning Margrethe, og ceremonimester Lasse Harkjær.

Der er egentlig fire faner i alt, to gallafaner og to vagtfaner, men den sidste gallafane er i brug ved vagtstyrken på Amalienborg, og blev flyttet i forbindelse med tronskiftet, der officielt skete i Statsrådet søndag eftermiddag.

Derfor blev kun tre faner flyttet.

/ritzau/