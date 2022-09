De Konservative daler i Voxmeter-måling - dødt løb mellem blokke

Det går fortsat den rigtige vej for Venstre og den forkerte for De Konservative i de politiske meningsmålinger, som analyseinstituttet Voxmeter foretager for Ritzau.

I mandagens måling ligger Venstre til at få 14,1 procent af stemmerne, mens De Konservative tager et nyt fald og lander på 11,6 procents tilslutning.

For begge partiers vedkommende gælder det dog, at der er en statistisk usikkerhed. For Venstre er det 2,2 procentpoint, mens det for De Konservative er 2,0 procentpoint.

Uanset hvad er situationen markant ændret i forhold til midt i august.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det var lige efter, at De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, havde annonceret, at han går efter at blive statsminister efter næste folketingsvalg. Det ventes udskrevet meget snart.

Dengang lå De Konservative til at få 16,5 procent af stemmerne, mens Venstre dengang lå på 11,0 procents tilslutning. Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen er også kandidat til statsministerposten.

I den seneste måneds tid har Søren Pape Poulsens private forhold dog været sat under lup i offentligheden. Det har ført til kritik af formanden.

Socialdemokratiet står til at få 25,1 procent af stemmerne i mandagens måling fra Voxmeter. Her er der en statistisk usikkerhed på 2,7 procentpoint.

Samlet set står rød blok til at få 49,2 procent af stemmerne mod 48,2 procent til blå blok. Mandatmæssigt giver det dog 86 mandater til blå blok og 85 mandater til rød blok.

Tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussens nye parti, Moderaterne, står til at få 2,4 procents tilslutning i den nye Voxmeter-måling. Der er en statistisk usikkerhed på 0,9 procentpoint for partiet.

Hvis det holder, vil Moderaterne med fire mandater sidde med nøglen til, hvem der skal have regeringsmagten.

Et flertal i Folketinget kræver 90 mandater. De sidste fire mandater udgøres af de oversøiske mandater, to fra både Grønland og Færøerne.

Danmarksdemokraterne med tidligere Venstre-næstformand Inger Støjberg i spidsen holder sig på en stabilt høj tilslutning. I mandagens måling lander den på 9,1 procent, hvor der er en statistisk usikkerhed på 1,8 procentpoint.

Målingen fra Voxmeter er foretaget i perioden 19. september til og med 25. september blandt 1004 repræsentativt udvalgte personer over 18 år.

/ritzau/