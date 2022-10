De Konservative får dårligste Voxmeter-måling i knap to år

Det går fortsat den forkerte vej for De Konservative i de politiske meningsmålinger, som analyseinstituttet Voxmeter foretager for Ritzau.

I mandagens måling ligger partiet til at få 9,8 procent af stemmerne, hvis der var folketingsvalg i morgen. Det svarer til 17 mandater.

Det er det laveste, De Konservative har ligget til, i omkring to år, hvilket også var senest, partiet har ligget under ti procent.

Der er dog en statistisk usikkerhed forbundet med målingen. For De Konservative er den 1,8 procentpoint.

Artiklen fortsætter under annoncen

Partiet har ellers de seneste år været inde i en god udvikling i målingerne. Men siden formand Søren Pape Poulsen (K) i august meddelte, at han går efter at blive Danmarks næste statsminister, er det gået ned ad bakke.

Flere sager er kommet frem i offentligheden om Søren Pape Poulsen.

Herunder at han i sin tid som justitsminister holdt et møde med politikere i Den Dominikanske Republik, mens han var på ferie, uden at han orienterede Udenrigsministeriet, som der ellers er tradition for.

Senest har der i sidste uge været kritik af, at Søren Pape Poulsen som minister skulle have omtalt Grønland som "Afrika på is" og som et udviklingsland. Udtalelser, den konservative formand siden har undskyldt.

Modvinden mod Pape i forhold til udtalelserne om Grønland har været særligt intensiv i de samme dage, hvor Voxmeters seneste måling er blevet lavet - fra den 7.-9. oktober.

Om det er det, der konkret har påvirket målingerne, vides dog ikke.

De Konservatives tilbagegang er ikke det eneste bemærkelsesværdige i mandagens måling.

Moderaterne, der har tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen som formand, står nemlig til at få sin bedste måling målt hos Voxmeter, siden partiet blev stiftet tidligere i år.

4,1 procent af stemmerne ville partiet således få, hvis der var valg i morgen. Det svarer til syv mandater. Den statistiske usikkerhed er 1,2 procentpoint.

Lars Løkke Rasmussen har afvist at pege på en statsministerkandidat eller tilslutte sig en politisk blok inden valget 1. november. Partiet kan dermed blive afgørende for, hvem der kan få regeringsmagten.

Samtidig står Alternativet til at komme over spærregrænsen - og dermed i Folketinget - for første gang siden vinteren 2020.

Partiet står i målingen til at få to procent af stemmerne. Det er lige nøjagtig spærregrænsen og fire mandater, hvis det holder stik.

Her er der til gengæld også en statistisk usikkerhed på 0,9 procentpoint.

Vinteren 2020 var skelsættende for Alternativet, da det var midt under et formandsopgør i partiet, efter at stifter Uffe Elbæk havde meddelt sin afgang.

Opgøret endte med at bringe partiet ud i en langvarig krise, hvor stifteren sammen med tre andre medlemmer forlod Alternativet.

Opgør man målingen mellem blokkene, står rød blok til at få 50,1 procent af stemmerne og 89 mandater, mens blå blok ville få 45,7 procent af stemmerne svarende til 79 mandater.

/ritzau/