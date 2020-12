De Konservative stopper sin støtte til nye statsborgerskaber

Det er en rød linje for os, at kriminelle ikke skal have statsborgerskab, siger Marcus Knuth.

Når tusindvis af borgere fredag ventes at få tildelt dansk statsborgerskab af et flertal i Folketinget, vil De Konservative for første gang i partiets historie ikke stemme ja til at udvide gruppen af personer med dansk pas.

Det skriver Jyllands-Posten.

De Konservative vil hverken stemme for eller imod. Det sker, i protest mod at lovforslaget, der giver 2944 voksne dansk statsborgerskab, indeholder "et antal personer" med en fængselsdom i bagagen.

Partiet stemmer blankt, selv om personerne i lovforslaget opfylder de gældende krav, som partiet selv har været med til at lave.

- Det er en rød linje for os, at kriminelle ikke skal have statsborgerskab.

- Men der er mange andre, vi gerne ville give statsborgerskab til, derfor stemmer vi gult, siger indfødsretsordfører Marcus Knuth (K) til Jyllands-Posten.

Det vides ikke, hvor mange med en fængselsdom der står til at modtage dansk statsborgerskab denne gang. Men de seneste to gange, der er givet statsborgerskab, gjaldt det henholdsvis 15 og 31 personer.

De Konservative mener, at også kriminalitet som knallerttyveri eller toggraffiti skal forhindre et dansk statsborgerskab.

Peder Hvelplund, indfødsretsordfører for Enhedslisten, er stærkt kritisk over for De Konservatives udmelding.

- Det er dybt bekymrende, at De Konservative nu melder sig blandt de partier der ikke stemmer for lovforslaget om tildeling af statsborgerskab. Der er tale om borgere, som opfylder alle regler - som Enhedslisten finder alt for stramme og rigide – for at opnå statsborgerskab.

- De har i god tro levet op til de betingelser som et folketingsflertal, herunder De Konservative, har stillet, og så skal de mødes af et "ha-ha, snydt, vi mente det ikke alligevel" på målstregen. Det er hverken fair eller anstændigt, skriver han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Der har i mange år været borgfred om tildeling af statsborgerskaber.

Først i 2017 brød Dansk Folkeparti enigheden og stemte nej til nye statsborgerskaber. Da Nye Borgerlige kom i Folketinget, fulgte det parti samme vej. Og nu går De Konservative altså det halve skridt og stemmer blankt.

/ritzau/