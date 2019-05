De mange tusinde hjernerystelser

* Hvert år får mindst 25.000 personer en hjernerystelse.

* De fleste kommer sig efter kort tid og uden behandling, men 10-15 procent har fortsat gener efter et år.

* Man kan godt opleve langvarige følger, uden at have været bevidstløs i forbindelse med at man fik hjernerystelsen.

* En hjernerystelse kan opstå, hvis hovedet udsættes for eksempelvis slag eller ryk, så den bløde hjerne "rystes" mod kraniekassen.

* Blandt de kortvarige symptomer på hjernerystelse er hovedpine, kvalme, svimmelhed, dårlig hukommelse, koncentrationsbesvær og træthed.

* Foruden de fysiske symptomer kan man også opleve kognitive og emotionelle problemer samt søvnproblemer.

* Har man fået en hjernerystelse, er det vigtigt at skære ned på indtagelse af alkohol, læse mindre, se mindre tv og holde sig fra video- og computerspil. Også kontaktsport som fodbold og håndbold frarådes.

Kilde: Hjernerystelsesforeningen og Sundhedsstyrelsen

/ritzau/