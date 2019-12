De nye trusler i Arktis

* Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) kom for få uger siden med sin årlige risikovurdering.

* I den er Grønland og den sikkerhedspolitiske situation i Arktis hevet helt op som det første punkt i rapporten, og den hemmelige tjenestes chef, Lars Findsen, fremhæver det som et særligt fokusområde.

* FE skriver blandt andet, at der er klare konturer af et sikkerhedspolitisk spil mellem særligt Rusland og USA, men det inkluderer også Kina, og alle tre lande har betydelige strategiske og økonomiske interesser i regionen. Disse stiger i takt med, at klimaforandringer betyder mindre is.

* Det anses for sandsynligt, at denne udvikling vil medføre skærpet politisk retorik og øget militær opbygning i Arktis.

* Samtidig skriver FE, at det er sandsynligt, at det i stigende grad bliver udfordrende at balancere hensynet til allierede og forsvaret af Kongeriget Danmarks strategiske interesser mod ønsket om at holde fast i ambitionen om et lavt spændingsniveau i området.

Kilde: "Efterretningsmæssig Risikovurdering 2019" fra Forsvarets Efterretningstjeneste.

