De offentligt ansattes corona-vilkår er på plads

Hjemsendelsesperioden for offentligt ansatte grundet coronakrisen blev mandag forlænget frem til 13. april.

Regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter er enige om aftale for de offentlige ansattes rettigheder i hjemsendelsesperioden grundet coronaudbruddet.

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

- Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, blev fredag 13. marts hjemsendt i to uger. Mandag blev hjemsendelsesperioden forlænget til og med den 13. april 2020.

- Parterne på det offentlige arbejdsmarked har indgået aftaler om de offentlige ansattes rettigheder og vilkår i hjemsendelsesperioden, står der i pressemeddelelsen.

Fredag klokken 11 præsenterer parterne detaljerne i aftalen. Men de offentligt ansattes organisationer har i nogle dage forhandlet med de offentlige arbejdsgivere. Blandt andet om at afvikle afspadsering og holde ferie, mens Danmark er delvist lukket ned.

Den delvise lukning af Danmark betyder blandt andet, at offentlige medarbejdere, der ikke varetager samfundskritiske funktioner, fortsat skal blive hjemme. Privatansatte opfordres ligeledes til at blive hjemme og begrænse udgang.

På et pressemøde i mandags opfordrede statsminister Mette Frederiksen (S) de offentlige parter til at lade sig inspirere af den trepartsaftale om blandt andet lønkompensation, som gælder privatansatte.

Her kan virksomheder få lønkompensation fra staten i stedet for at fyre folk. Omvendt skal lønmodtageren være indstillet på at afvikle afspadsering eller holde ferie i op til fem dage i perioden, hvor virksomheden får lønkompensation.

- Der vil også være offentligt ansatte, som bliver sendt hjem, uden at kunne arbejde hjemmefra. Her er vi nu i dialog med de offentlige organisationers forbund om de vilkår, sagde Mette Frederiksen ifølge Jyllands-Posten.

- Staten dækker en stor del af medarbejdernes løn, virksomheden resten og medarbejderne bidrager ved selv at bruge fem fridage.

- Der er selvfølgelig forskel på det private og offentligt arbejdsmarked, men i den her tid viser alting jo, hvor afhængig vi er af hinanden, tilføjede hun.

