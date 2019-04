De Radikale afviser pure Venstres flygtningetal

De Radikales leder står uforstående over for Venstres udlægning af, hvad ny regering vil betyde.

Efter De Radikales leder, Morten Østergaard, sidste uge præsenterede et opgør med paradigmeskiftet og integrationsstoppet gik tre Venstre-ministre tirsdag til pressemøde og sagde, at et regeringsskifte vil betyde langt flere asylansøgere og potentielt koste staten milliarder.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg kaldte udmeldingen "stærkt bekymrende". Morten Østergaard selv afviser dog, at De Radikales krav vil koste penge.

- De forslag, vi har lagt frem på integrationsområdet, sigter ikke til at skulle koste staten flere penge.

- At bidrage til integrationen i stedet for at sætte den i stå er jo noget, der bidrager til vores samfund og gør det billigere.

- Så jeg kan afvise Venstres spekulationer. Men det er da rigtigt, at vi i almindelighed ønsker øget udviklingsbistand og at det koster penge at tage imod kvoteflygtninge, siger Morten Østergaard.

På Venstres pressemøde sagde blandt andre udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, at enhver lempelse af udlændingepolitikken vil betyde flere asylansøgere.

Den præmis godtager Morten Østergaard ikke.

- Vi har ikke noget ønske eller mål om at øge antallet af asylansøgere til Danmark.

- Og jeg er ikke enig i, at enhver lempelse vil betyde flere flygtninge og indvandrere.

- Havde regeringen brugt sine kræfter på at fremme, at vi i EU i fællesskab var bedre klar til den næste flygtningekrise, end vi var til den sidste, så havde vi haft helt styr på, hvor mange der kom til Danmark.

Morten Østergaard kalder desuden den førte politik på området for symbolpolitik.

- Det handler kun om magten på Christiansborg, men de reelle problemer med integration, migration eller for den sags skyld hjemsendelser, står uløste hen, siger han.

