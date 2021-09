De Radikale er klar til at se på flere penge til landbruget

Det er godt, men logisk, at regeringen vil have et bindende mål for landbrugets udledning af drivhusgasser med i en kommende aftale om landbruget.

Det siger De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, lørdag ved partiets landsmøde på Nyborg Strand.

- Det manglede også bare, for det har vi sådan set aftalt, siger hun med reference til forståelsespapiret fra 2019 mellem regeringen og støttepartierne.

- Men jeg er glad for, at der bliver sat tryk under, at det skal der selvfølgelig være, ellers kommer vi ikke i mål.

- Nu skal vi sikre os, at det også bliver ambitiøst, og at landbruget såvel som andre bidrager til den grønne omstilling, for vi skal videre, siger hun.

Regeringen forsøger i øjeblikket at skabe et bredt politisk flertal for en aftale, der skal resultere i, at landbruget skal reducere udledningerne.

Forhandlingerne går imidlertid meget trægt, og der er stor utålmodighed i både blå blok og blandt regeringens støttepartier i rød blok.

De fem partier i blå blok gik for nylig sammen om et landbrugsudspil, hvor de ønsker, at der skal sættes 750 millioner kroner af til landbruget årligt fra 2023 og frem til den grønne omstilling.

Udspillet indeholdt ikke noget om et bindende mål for landbrugets reduktioner.

Statsminister Mette Frederiksen (S) slog lørdag i et interview med Politiken fast, at "der skal være et bindende mål. Ellers kommer landbruget ikke i mål".

Hun gentog budskabet lørdag formiddag på Socialdemokratiets kongres i Aalborg. Statsministeren afviser dog at smide flere penge i en aftale for landbruget, som blå blok ellers kræver. Regeringen har sat omkring 22 milliarder kroner af.

De Radikale er klar til at se på at tilføre landbruget midler for at sikre tilstrækkeligt store reduktioner.

- Måske ikke på det niveau, de (blå blok, red.) lægger op til, men vi er åbne for begge dele, siger Sofie Carsten Nielsen.

Regeringen har lagt op til, at landbruget skal reducere udledningerne et sted mellem 40 og 60 procent.

De Radikale synes ifølge Sofie Carsten Nielsen, at regeringen "har for lave ambitioner". Og at andre kommer til at betale, hvis ikke landbruget bidrager nok.

- Derfor skal målet ligge oppe i toppen af det, Socialdemokratiet har foreslået, siger hun.

