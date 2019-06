De Radikale: Fundament skal på plads før delaftale kan lukkes

Morten Østergaard vil have økonomisk og værdimæssigt fundament på plads, før hans parti vil lukke delaftaler.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, kalder onsdagens regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet for "et skridt frem og to tilbage".

Han afviser, at De Radikale kan være med til at lukke delaftaler om for eksempel klima, inden det økonomiske fundament er på plads.

- Vi kommer selvfølgelig, når socialdemokraterne ønsker at se os. Men det, vi siger, er, at stille op til at lukke dele af aftalen, før vi har det økonomiske og værdimæssige fundament på plads, det gør vi altså ikke, siger han efter at være kommet ud fra forhandlingslokalet.

- Derfor har vi også sagt, at vi må tilbage til de ting, der handler om økonomien, der handler om fattige børn, børnene på Sjælsmark.

- De ting må vi have styr på som grundlag for at gå videre og lukke andre også vigtige områder som uddannelse, daginstitutioner og klima, siger Morten Østergaard.

/ritzau/