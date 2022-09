De Radikale holder fast i valgkrav trods gaslækage

Ifølge Radikale skal et hævet beredskabsniveau ikke stå i vejen for et Folketingsvalg, skriver politisk leder.

De Radikale kommer ikke til at lempe på deres valgkrav, fordi Danmark står i en ekstraordinær situation med gaslækager i Østersøen.

Det slår partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, fast i et længere opslag på Instagram tirsdag aften.

- Det er sket i internationalt farvand. Det er ikke et angreb på Danmark, lyder en af de første sætninger.

Den Radikale leder skriver i sit opslag, at lækagerne skriver sig ind i en generel krise i Europa, som ikke står til at slutte foreløbigt.

- Det slutter ikke om lidt. Vi skal indstille os på, at det fortsætter og bliver svært i mange måneder, måske år.

- Derfor har vi ikke brug for en otte måneder lang valgkamp. Vi har brug for et valg. Så vi kan komme videre fra valgkamp, skriver hun og levner også plads til sit flere gange udtalte ønske om en regering over midten.

- Vi har brug for sammenhold. I Danmark og Europa, slutter hun.

De Radikale har flere gange krævet, at statsminister Mette Frederiksen (S) senest skal udskrive valg, når Folketinget åbner. Ellers vil støttepartiet trække sig fra regeringsgrundlaget og stille et mistillidsvotum.

Folketinget åbner officielt den 4. oktober. Det er om en uge.

Meldingen kommer efter en dag, hvor nyheden om lækager på gasledningerne i Østersøen har fyldt det meste af mediebilledet.

Tirsdag aften holdte statsminister Mette Frederiksen et pressemøde med fire af sine ministre. De gjorde det samlet klart, at myndighederne anser de tre lækager som resultatet af en bevidst handling.

Hvem der står bag en sådan handling, vides ikke. Og Danmark anser det heller ikke som en handling af krigskarakter, selv om lækagerne er sket i Danmarks eksklusive økonomiske zone, blev det gjort klart.

