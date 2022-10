De Radikale kræver nu en kommissionsundersøgelse af FE-sag

Regeringens støtteparti De Radikale kræver en kommissionsundersøgelse af FE-sagen, når retssagen mod den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, er afgjort.

Det siger politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R) i en skriftlig kommentar.

- Magten skal altid være villig til at blive set efter i kortene, siger hun blandt andet.

- Vi kender endnu ikke omfanget af Findsens sag, da alt er fortroligt og for lukkede døre. Rettens dom i straffesagen vil blive vigtig for indholdet i en kommissionsundersøgelse og omfanget af denne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Når den her sag er afgjort, skal forløbet afdækkes. Det vil vi i Radikale insistere på. Omfanget og indholdet af en kommissionsundersøgelse afhænger af rettens dom, så der er klarhed over, hvad der skal afdækkes og i hvilket omfang, siger hun.

Torsdag udtalte Sofie Carsten til Politiken, at "det kan også sagtens være, at der skal være en kommissionsundersøgelse". Hun tilføjede:

- Jeg kommer bare ikke til at udtale mig, mens der kører en konkret sag.

Dermed præciserer den radikale leder fredag altså sin holdning til sagen, som torsdag fyldte meget af mediebilledet, efter at Findsen udkom med en bog. Her fortæller Findsen sin version af sagen.

Også hele blå blok vil have sagen undersøgt, så med De Radikales ønske om en undersøgelse er det sandsynligt, at der vil være flertal for det efter et folketingsvalg, uanset om det er rød eller blå blok, som får regeringsmagten.

I bogen med titlen "Spionchefen - Erindringer fra celle 18" fortæller Findsen blandt andet, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) forsøgte at indgå en aftale med ham.

Det var få timer efter, at Findsen var blevet anholdt i december 2021 og sigtet for at afsløre statshemmeligheder.

I bogen langer Findsen også ud efter den daværende forsvarsminister, Trine Bramsen (S).

Blandt andet skriver Findsen i bogen om et møde med Bramsen 17. august 2020.

Hun sagde, ifølge ham, at hun var "med på, at der ikke er noget at bebrejde hverken FE, din indhentningschef eller dig. Men du har været med så mange år, at du godt ved, at jeg skal kunne tælle til 90".

Ifølge bogen frygtede Bramsen, at kritik fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne ville ramme så voldsomt, at regeringen måtte gå af.

Ved at hjemsende Findsen og flere andre centrale medarbejdere kunne noget af kritikken afbødes.

Bramsen har fredag til TV 2 News sagt, at hun er underlagt tavshedspligt og dermed ikke kan kommentere sagen.

/ritzau/