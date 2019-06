De Radikale møder ikke op til forhandlinger om klima

De Radikales leder, Morten Østergaard, afviser at møde op til aftenens forhandlinger om klima.

På Christiansborg var der lagt op til, at rød blok onsdag aften kunne have indgået den første delaftale i forhandlingerne om dannelsen af en ny regering.

En ambitiøs klimapolitik med reduktionsmål på formentlig 70 procent af drivhusgasserne i 2030 er på bordet. Men der vil ikke blive lukket en aftale onsdag aften.

De Radikales leder, Morten Østergaard, har nemlig meddelt, at han ikke møder op til forhandlingerne, som han blev inviteret til af den kongelige undersøger, Mette Frederiksen (S).

De Radikale ønsker vished for økonomien i den grønne omstilling - og klarhed over andre punkter i forhandlingerne, som eksempelvis udlændingepolitikken, før man nikker ja til resultater i forhandlingerne.

Dermed står Mette Frederiksen nu med sin første krise i forhandlingerne. Her var der ellers stigende tro på et gennembrud med en forståelse på klimaområdet. Netop klima har i valgkampen været et af de vigtigste emner for vælgerne.

Samtidig har De Radikale også skærpet partiets egen klimaplan, der i sig selv ville give en reduktion på 65 procent i 2030. I valgkampen stillede partiet sig skulder ved skulder med SF og Enhedslisten med kravet om en reduktion på 70 procent.

Dermed var der tro på, at alle fire partier i rød blok kunne nå i mål med et resultat, som kunne have båret dem videre frem samlet mod en aftale.

Men for De Radikale er det vigtigt, at partierne ikke bare skriver den flotte målsætning ned på et stykke papir. Der følger nemlig en stor regning med omstillingen, og den skal betales af nogen.

Det kan være borgerne og virksomheder via eksempelvis højere afgifter på biler, flyrejser eller energi - eller landbruget via tiltag her.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, fastslog onsdag, at partierne ikke ville komme i mål med en egentlig klimaplan, som anviser de virkemidler, der skal til for at nå målet.

Det skal i stedet ske hurtigt efter en regeringsdannelse, var Enhedslistens ønske.

Efter onsdagens første forhandlinger sagde Morten Østergaard, at han oplevede møderne med Mette Frederiksen som et skridt frem og to tilbage.

Det var dog ikke den opfattelse, Mette Frederiksen havde af de to partilederes møde:

- Jeg hørte ikke nogen døre, der smækkede. Der er selvfølgelig uenigheder, og det skal der være plads til.

- Jeg synes ikke mindst, at vi begynder at kunne se tegningen til et ualmindeligt flot fælles politisk projekt, vel det grønneste nogensinde i danmarkshistorien.

- Det glæder jeg mig til at tale med partierne om her klokken 18 igen, sagde Mette Frederiksen.

/ritzau/