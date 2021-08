De Radikale ønsker Christiansborg ned i tempo

De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, fik hård kritik, da hun i juni måned gik ud på talerstolen ved Folkemødet med meldingen om, at "politik er gået i stykker".

Efter et år, hvor politikerne i stor hast havde truffet vidtgående beslutninger, der skulle imødegå corona-krisen og samtidig vedtog en lang række større aftaler om klima, politi og mange andre emner virkede udmeldingen voldsom.

Der kom jo kontrol med corona. Danskerne blev vaccineret og økonomien kom i gang igen, lød indvendingen. Men på Christiansborg spørges der fra flere sider, om det er tid til at sætte tempoet ned.

Den dagsorden rejser Sofie Carsten Nielsen igen forud for De Radikales sommergruppemøde torsdag i Nyborg.

- Statsminister Mette Frederiksen sagde selv i sin afslutningstale meget prisværdigt, at vi lovgiver for meget. Det tror jeg er rigtigt, siger Sofie Carsten Nielsen.

I ugen op til De Radikales sommergruppemøde har Sofie Carsten Nielsen selv fremhævet folkeskolereformen, der blev indført i 2014, som et eksempel på en reform, der blev besluttet på Christiansborg uden at politikerne sikrede en ordentlig implementering.

Ud over "store forkromede reformer" bliver der ifølge Sofie Carsten Nielsen også fremsat for mange lov- og beslutningsforslag:

- Hvis jeg kunne drømme stort, så ville jeg ønske, at vi trods vores forskellige prioriteter og uenigheder evnede at sige, at nu bruger vi vores kræfter på de her tre prioriteter i denne her sæson. I det her år, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun peger på klima, folkeskolen og mangel på arbejdskraft som de tre emner, De Radikale vil fokusere på.

- Og så vil andre partier peget på andre prioriteter, det må vi respektere, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hun mener, at tempoet i beslutningerne på Christiansborg, lysten til at regulere på baggrund af enkeltsager og kamp om opmærksomhed i medierne udgør et stadig større problem.

- Vi har degenereret det ved at bruge mere og mere tid på dag til dag ting og enkeltsager. Det bliver ekstremt kortsigtet og intenst, men det løser ikke det, som vi egentlig burde grave os ned i, siger Sofie Carsten Nielsen.

Spørgsmål: Hvad vil I selv gøre anderledes?

- Vi kommer fortsat til at stille beslutningsforslag, men vi kommer ikke til at genfremsætte de samme for at få to timers debat i Folketingssalen og en overskrift. Vi vil prioritere hårdt og lade være med at forslå en hel masse forandringer fra Christiansborg. Det bliver en udfordring, også for alle i min gruppe, er jeg sikker på.

Spørgsmål: Er det også en afstandtagen til jeres ageren i den første del af regeringsperioden, hvor I flere gange truede med at udløse valg om klimaet?

- Ikke nødvendigvis. Det er klart, at der var nogle taktiske overvejelser om, hvordan vi kunne blive set og hørt. Taktik er en del af politik, og det kommer jeg ikke til at lægge fra mig.

- Det er mere end grundlæggende overvejelse af, at hvis vi fortsætter, som vi har gjort i en årrække, så kommer borgerne til at vende sig endnu mere væk fra politik og få endnu mere lede ved politik, siger Sofie Carsten Nielsen.

