De Radikale og EL åbner for en hurtig undersøgelse af FE-sag

To af regeringens støttepartier åbner nu for, at dele af FE-sagen skal undersøges, inden retssagen er slut.

De Radikale og Enhedslisten skærper nu linjen og åbner for en hurtig undersøgelse af FE-hjemsendelser, hvis det ikke påvirker selve retssagen.

Det siger De Radikales næstformand, Martin Lidegaard, og Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen.

- For os er det ret afgørende, at vi ikke kommer til at påvirke den retssag, der kører, hverken direkte eller indirekte. Men kan man finde en vej til eksempelvis at afdække den første del af forløbet, så er vi åbne over for det, siger Martin Lidegaard.

Enhedslistens Mai Villadsen siger:

- FE-sagen er enormt alvorlig, og derfor siger vi også i Enhedslisten nu, at så snart et nyt folketing er sat sammen, så bør man sætte sig ned og se på, om der er nogle ting, man kan undersøge parallelt med den verserende retssag.

Socialdemokratiet støtter også en undersøgelse af sagen, men har sagt, at den først skal sættes i gang, efter at sagen er slut ved domstolene.

Det var også meldingen fra både De Radikale og Enhedslisten i første omgang, men begge partier har nu rykket sig.

Også de blå partier vil have undersøgt sagen hurtigt, og dermed er der stor sandsynlighed for, at der også efter valget vil være et stort flertal for at få undersøgt sagen, inden retssagen er afsluttet.

For få dage siden udgav Lars Findsen i samarbejde med en journalist en bog, som blandt andet fortæller den hjemsendte spionchefs version af forløbet.

Det er det, som har givet anledning til partiernes ønske om at få sagen undersøgt.

I bogen bliver det blandt andet beskrevet, hvordan den forhenværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) håndterede hjemsendelsen af ham og en del af ledelsen i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ifølge Lars Findsen skulle Trine Bramsen have sagt, at hun godt vidste, at han ikke havde gjort noget galt, men at hun skulle kunne "tælle til 90".

Det er uvist, hvad hun præcis har ment med det. Men det åbner for tvivl om, hvorvidt hjemsendelsen var politisk begrundet.

Trine Bramsen har ikke udtalt sig eller givet nogen forklaring, siden bogen udkom. Hun henviser til, at hun har tavshedspligt.

Efter søndag aftens debat mellem de tre statsministerkandidater blev statsminister Mette Frederiksen (S) spurgt, om Lars Findsen blev hjemsendt af politiske hensyn. Det afviste hun klart.

- Jeg kan fuldstændig afvise, at der skulle være nogen form for politisk forfølgelse i denne her sag, sagde hun og tilføjede, at hun håbede på forståelse for, at hun er underlagt tavshedspligt.

/ritzau/