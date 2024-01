De Radikale og Venstre er på vej i valgforbund til EU-valg

De Radikale og Venstre er på vej til at indgå valgforbund til europaparlamentsvalget 9. juni.

Det må man forstå på politisk leder Martin Lidegaard (R) under en partilederdebat søndag med Venstre-formand Troels Lund Poulsen og SF-formand Pia Olsen Dyhr ved De Radikales nytårsstævne.

Martin Lidegaard bliver spurgt, hvor mange mandater De Radikale går efter ved valget. Her lyder det fra ham, at ét er målet, men det kunne måske blive til to mandater med hjælp fra et valgforbund med Venstre.

- Når vi på et tidspunkt forhåbentligt indgår det, tilføjer han hurtigt.

Herefter bliver Troels Lund Poulsen bedt om at uddybe.

- Det tror jeg ikke, man kan uddybe i detaljer, lyder det kort fra Venstre-formanden.

Heller ikke Martin Lidegaard ville uddybe det videre.

Hverken De Radikale eller Venstre har meldt ud, at de er en del af et valgforbund til EU-valget.

Ved seneste EU-valg i 2019 var Venstre i valgforbund med De Konservative og Liberal Alliance. De to partier er gået i valgforbund uden Venstre denne gang.

De Radikale var i 2019 i valgforbund med Alternativet, der til sommer i stedet er i valgforbund med SF og Socialdemokratiet.

Når partier går i valgforbund, er det for at undgå stemmespild og for at sikre flest mulige mandater til partierne i valgforbundet, som også kaldes et valgteknisk samarbejde.

Europaparlamentsvalget afholdes 9. juni i Danmark. Her skal 15 danske medlemmer af Europa-Parlamentet vælges.

Både De Radikale og Venstre hører til den liberale Renew-gruppe i Europa-Parlamentet. Her er Moderaterne, der heller ikke har meldt noget ud om valgforbund endnu, også.

/ritzau/