De Radikale: Regeringen er tonedøv i klimaplan

Regeringen vil ikke indføre CO2-afgifter, og det finder De Radikale mildt sagt skuffende.

De Radikale kalder regeringen for "tonedøv" over for fagkundskaben, når den afviser at indføre CO2-afgifter.

Generelt har de seneste dages klimameldinger fra regeringen været meget, meget skuffende, mener Ruben Kidde, der er De Radikales stedfortrædende klimaordfører.

- Vi er utroligt skuffede, siger han.

Han henviser til, at Klimarådet, der rådgiver regeringen i klimaspørgsmål, kalder CO2-afgifter for den mest omkostningseffektive løsning for at nedbringe udledningen af CO2.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) mener dog, at CO2-afgifter er "en skrivebordsøvelse". Og det bliver altså ikke en del af regeringens klimaplan, der fremlægges onsdag, har han sagt til Børsen.

Derudover har Dan Jørgensen afvist at lave en plan for udfasning af brug af biomasse på nuværende tidspunkt.

- Vi har en klimaminister, der ikke mener, at sort skal være dyrt.

- Det, vi kender til nu, er langtfra nok, siger Ruben Kidde.

Tidligere har De Radikale truet med at vælte regeringen, hvis ikke den fremlagde en klimaplan inden sommer.

Klimaplanen fremlægges altså onsdag.

Ruben Kidde vil ikke svare direkte på, om De Radikale er så utilfredse med det, der tegner sig fra klimaplanen, at partiet alligevel agter at vælte regeringen.

- Hvis vi skal have en grøn omstilling i sneglefart, er det slet ikke nok, siger han.

