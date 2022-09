De Radikale savner flere konkrete bud på reformer fra regeringen

Det er fint nok, at regeringen ser reformer som vejen frem til at sikre fremtidens velfærd. Men det havde været en god idé, hvis regeringen havde været mere konkrete om, hvordan den vil skaffe pengene.

Sådan er reaktionen fra De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, efter at regeringen tidligere fredag fremlagde sit bud på en økonomisk plan frem mod 2030.

- Det er godt, at regeringen er kommet ind på det spor, for vores økonomi er ikke, som den var i 2019, da regeringen kom til.

- Så bliver det lidt ukonkret og luftigt med, hvad er det så for nogle reformer, siger hun.

Coronapandemien og Ruslands invasion af Ukraine har sendt udgifterne i vejret, og ifølge De Radikales leder giver regeringen altså ikke konkrete nok svar på, hvordan pengene skal skaffes.

Regeringen har et mål om at udvide det økonomiske råderum med yderligere 15 milliarder kroner i 2030, men regeringen anviser kun vejen til lidt over halvdelen af pengene i sin plan.

- Jeg mangler nogle af de lidt svære svar, siger Sofie Carsten Nielsen.

- Og det er svære svar og svære prioriteringer. Vi har selv en 2030-plan, hvor vi tager nogle af de svære beslutninger som at udfase efterlønnen, så vi får markant flere mennesker i økonomien, hvilket vi har brug for, siger hun.

Sofie Carsten Nielsen savner også, at regeringen har fokus på børn og unges trivsel i planen, og hun synes også, at "der mangler klimaambitioner".

Også selv om regeringens plan indeholder det såkaldte grønne råderum med en fond på 2,5 milliarder kroner, som tidligere er blevet aftalt i Folketinget.

- Det er rigtig godt med sådan en fond, men der skal mere til. Vi lægger 7,5 milliarder kroner til i vores plan for at kunne fremskynde de grønne ambitioner, siger Sofie Carsten Nielsen.

Et andet støtteparti SF ønsker dobbelt så mange milliarder kroner som regeringen afsat til forbedringer af velfærden.

Det skal ske ved blandt andet at indføre en formueskat for de rigeste og en tonnageskat, som er en ofte meget lav skat, som rederier betaler i stedet for den almindelige selskabsskat.

- De penge, vi vil finde, vil vi bruge på at investere massivt i børn og unge, rette op på uligelønnen i den offentlige sektor, lappe nogle af hullerne i det sociale sikkerhedsnet og sørge for gratis psykologhjælp og tandlæge til flere danskere, siger finansordfører Lisbeth Bech-Nielsen (SF) i en pressemeddelelse.

