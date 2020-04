De Radikale savner samlet coronastrategi fra regeringen

Genåbningen af Danmark i coronakrisen er i gang, men der mangler en samlet plan, mener støtteparti.

De Radikale efterlyser en samlet plan fra regeringen for, hvordan Danmark kommer ud af coronakrisen.

Det siger politisk leder Morten Østergaard.

Planen er kun blevet mere nødvendig, mener Østergaard, efter at Kåre Mølbak, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, til Berlingske har udtalt, at befolkningen skal regne med at holde social afstand i mindst et år.

Det er med til at forvirre befolkningen, mener Østergaard, som dog erkender, at netop det at holde afstand har været et meget effektivt våben mod coronavirus.

Men Danmark er ved at åbne mere i disse dage, minder Østergaard om.

I sidste uge begyndte vuggestuer, børnehaver og skoler så småt at åbne igen. Og i denne uge genåbner en række liberale erhverv som eksempelvis frisører og skønhedsklinikker.

- Danmark har brug for en strategi for genåbningen, som både indeholder et mål, en teststrategi og en plan for, hvordan vi afvikler restriktionerne.

- Det er fordi, at vi ikke har strategien, og fordi regeringen har forsømt at give det klare svar, at det skaber så meget postyr, at Kåre Mølbak tænker højt i et interview, siger Østergaard.

Han mener, at regeringen skal melde ud, hvilket spor den følger.

Regeringen har efter bred kritik lovet at involvere Folketingets partier mere i næste fase af genåbningen af samfundet.

Østergaard understreger, at han ikke kritiserer, at myndighedspersoner som Mølbak deler deres overvejelser.

- Jeg kritiserer, at der ikke er en officiel dansk plan for, hvordan man kommer ud af coronakrisen, siger han.

/ritzau/