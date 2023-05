De Radikale vil genstarte universitetsreform efter milliardfund

Det bør være en del af forhandlingerne om en uddannelsesreform, at det finanspolitiske råderum er blevet opjusteret med 16 milliarder kroner frem mod 2030.

Det mener De Radikales politiske leder, Martin Lidegaard.

- Spørgsmålet er, om vi ikke har nogle helt nye forudsætninger og muligheder for at finde hinanden på det her område, siger han.

Martin Lidegaard mener, at partierne på Christiansborg kan blive enige om mange ting i en uddannelsesreform som eksempelvis "mere fleksible uddannelser" og styrkelse af erhvervsskoler og velfærdsuddannelser.

- Men spørgsmålet er, hvor skal pengene komme fra?

- Her er regeringens forslag jo, at man skal spare et år på halvdelen af landets universitetsuddannelser. Det synes vi stadig er en rigtig ringe idé, siger Martin Lidegaard.

Regeringens ønske om at halvere op mod halvdelen af kandidatuddannelserne er den store tvist i forhandlingerne om uddannelsesreformen.

Eksempelvis har SF, De Konservative og Liberal Alliance i et fælles modspil foreslået, at forkortede kandidatuddannelser skal være en begrænset forsøgsordning på kun fem procent af uddannelsespladserne.

Ifølge Ritzaus oplysninger er det aktuelt en forkortelse af omkring 35 procent af kandidatuddannelserne, der er på bordet i forhandlingslokalet hos uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (M).

Det er også Martin Lidegaards forventning, at regeringen flytter sig fra sit udgangspunkt.

- Men spørgsmålet er, hvor meget vi kan få den til at flytte sig. Og der er det, vi siger, at nu kom der en god nyhed med 16 milliarder kroner ekstra. Var det så ikke en god anledning til at komme et godt stykke ned?

De Radikales leder slår dog fast, at partiet ikke har et ultimativt krav i forhold til forkortede kandidatuddannelser.

- Men vi synes ikke, at det er nogen særlig god idé. Så vi skal ret langt ned, for at vi kan leve med det, siger Martin Lidegaard.

I et nyt udspil til forhandlingerne foreslår De Radikale, at der skal investeres 2,6 milliarder kroner mere i uddannelse, hvor pengene blandt andet vil kunne findes i råderummet.

Partiet ønsker blandt andet, at der skal være gratis videreuddannelse for alle - ikke blot universitetsuddannede, hvilket der afsættes 1,4 milliarder kroner til.

