De Radikale vil hæve aldersgrænse for køb af alkohol

De Radikale vil følge organisationers opråb og hæve aldersgrænsen for, hvornår unge kan købe alkohol.

22 organisationer foreslår at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol fra 16 år til 18 år, efter at Danmarks unge sidder på europarekorden som dem, der drikker hyppigst og oftest har været fulde.

Og på Christiansborg bakker De Radikale nu op om det forslag.

Partiet vil gøre op med, at man i Danmark lovligt kan købe øl, vin og gajolshots med op til 16,5 procent alkohol, når man er fyldt 16 år, fortæller partiets sundhedsordfører, Stinus Lindgreen.

- Vi synes, det er et fornuftigt forslag. Vi kan se, vi har et problem i Danmark, og vi kan se fra andre lande, at det virker. Når man hæver aldersgrænsen, drikker folk mindre og begynder at drikke senere.

- Det handler ikke om en forbudspolitik, men en forebyggelsespolitik, hvor vi får et sundt forhold til alkohol, siger Stinus Lindgreen.

Bag forslaget står blandt andre organisationen Alkohol Samfund, Danske Gymnasier og Danske Regioner.

Også Vin- og Spiritus Organisationen i Danmark støtter forslaget, selv om det kan ramme alkoholindustrien økonomisk.

Stinus Lindgreen understreger, at man ikke vil forbyde de unge at drikke alkohol. Med forslaget kan forældre og andre myndige fortsat købe det til de unge, ligesom gymnasier og lignende fortsat vil kunne udskænke alkohol ved fester.

- Det her ændrer på, hvad vi som forældre skal have ansvar for, og hvad vi giver til vores børn. 18 år er den grænse, vi har for, hvornår vores børn er myndige, og jeg synes det her ligger i naturlig forlængelse af det, siger han.

- Vi forbyder dem at kunne købe det i kiosken. Og det handler ikke om at forbyde dem at drikke. Det handler om, at de skal have et sundt forhold til det. Det her løser ikke alle problemer, men det er et vigtigt skridt, siger Stinus Lindgreen.

Danske unges alkoholforbrug har ellers været på vej ned, og gennemsnitsalderen for deres drikkedebut var på vej op.

Men sidste år vendte den udvikling, og det er baggrunden for forslaget, fortæller Peter Konow, der er direktør i Alkohol Samfund.

Han siger blandt andet, at de unges drikkeri ofte ledsages af vold, ulykker og sex, som senere fortrydes.

- Deres hjerne er slet ikke færdigudviklet. Så når de unge bliver fulde, træffer de flere dårlige beslutninger, siger Peter Konow.

/ritzau/