De Radikale vil have Støjberg stillet for en rigsret

Inger Støjberg har løjet for Folketinget, og der er begået lovbrud med overlæg, siger Sofie Carsten Nielsen.

De Radikale mener, at tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skal stilles for en rigsret i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det siger partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, til DR Nyheder.

- Efter at have nærstuderet konklusionerne fra Instrukskommissionen synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, at Inger Støjberg skal stilles for en rigsret.

- Konklusionerne er ret klare. Klarere end jeg havde forventet. Inger Støjberg har løjet for Folketinget, og der er begået lovbrud med overlæg. Det er med flammeskrift tydeligt, at det bør føre til en rigsretssag, siger hun til DR Nyheder.

Meldingen kommer, dagen efter at Instrukskommissionen har offentliggjort konklusioner om, at Støjberg blev advaret om, at det var klart ulovligt at adskille asylpar.

Efter et års arbejde konkluderer kommissionen blandt andet, at instruksen fra 2016 om at adskille asylpar var ulovlig.

Derudover blev det konkluderet, at Støjberg blev advaret, og at Folketinget efterfølgende blev vildledt om forløbet.

/ritzau/