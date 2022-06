De Radikale vil hjælpe SAS med ny milliardinvestering

De Radikale støtter op om, at man holder hånden under luftfartsselskabet SAS, der i øjeblikket oplever massive økonomiske problemer.

Det siger partiets finansordfører, Andreas Steenberg.

- Vi kigger ind i en investering på et par milliarder kroner over en del år. Men det helt præcise beløb og planen for investeringen er noget, som vi i partierne skal have på plads.

Han erkender, at man allerede har investeret flere milliarder kroner i selskabet for at holde det oven vande, men at det endnu ikke har hjulpet SAS helt på vingerne endnu.

Men Andreas Steenberg er bange for, at milliardinvesteringerne under blandt andet coronakrisen vil gå til spilde, hvis man underlader at hjælpe til nu.

- Vi har spildt de penge, hvis vi ikke tager ansvar for at hjælpe dem videre, og derfor støtter De Radikale op om yderligere investeringer.

Det vil man andet af hensyn til dansk erhvervsliv, hvor SAS spiller en væsentlig rolle, siger ordføreren.

- SAS er både vigtig for dansk kulturliv og erhvervsliv, fordi vi herfra har ruter til væsentlige destinationer rundt om i verden, som kan gavne Danmark.

- Hvis der i stedet tiltræder nye udenlandske investorer, så er det ikke sikkert, at det er Danmarks interesser, som bliver varetaget længere.

Han håber også, at den redningsplan, som SAS vil føre ud i livet, vil være med til at danne et fornuftigt fundament for en eventuel statslig indsprøjtning.

For at få økonomien på ret køl præsenterede SAS i første kvartal den nye plan, der går under navnet "SAS Forward". Planen går ud på at skabe et selskab, der er bedre indrettet til fremtiden - særligt økonomisk.

Som en del af planen vil SAS reducere sine årlige udgifter med mere end fem milliarder kroner. Det skal blandt andet lykkedes ved at indgå nye aftaler med kreditorer og medarbejdere.

Venstre er også et af de partier, som vil hjælpe SAS, mens Liberal Alliance mener, at det er spild af milliarder.

Fredag formiddag mødes partierne i Finansministeriet for at diskutere SAS' situation.

/ritzau/