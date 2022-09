De Radikale vil kappe statens bånd til kirken

Ifølge Christian Friis Bach, der har udarbejdet partiets nye principprogram, er der ikke nogen modsætning mellem at ønske en sekulær stat og samtidig have en lov for folkekirken

På Radikale Venstres landsmøde søndag vedtog partiet et nyt principprogram, der i modsætning til programmet fra 1997 indeholder et afsnit om ”åndsfrihed og fornuft.”

Formuleringerne om partiets forhold til religion og folkekirken blev drøftet intenst på et ekstraordinært landsmøde i april, og det endte med nogle kompromisser, som er kommet med i det endelige program. Her står nu, at partiet ”ønsker en sekulær stat, uden bånd til kirken, hvor loven står over alle andre institutioner, hvor alle tros- og livssyn stilles lige, og hvor religion alene er et personligt anliggende”.