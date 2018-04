De Radikale vil spænde ben for stopprøver i børnehaveklasser

Regeringens forslag om stopprøver er en del af udspillet mod parallelsamfund, men forligspartiet R siger nej.

De Radikale trækker en streg i sandet og siger stop til regeringens forslag om at børn i børnehaveklasser på udvalgte skoler skal bestå en danskprøve for at rykke op i 1. klasse.

- Idéen om at indføre stopprøver i børnehaveklassen kan ikke blive til noget, for det vil vi ikke være med til.

- Vi er stolte af et skolesystem, der bygger børnene op til at tænke selvstændigt og turde sige deres mening, det, mener vi, er truet af regeringens testmani, siger De Radikales leder, Morten Østergaard.

Regeringens forslag om stopprøver er en del af regeringens udspil mod parallelsamfund.

Området er dog forligsbelagt, og derfor kan forslaget ikke gennemføres uden om forligskredsen, som De Radikale er en del af.

Morten Østergaard er ikke nervøs for, at regeringen ligefrem vil opsige forliget for at gennemføre forslaget.

- Det berettiger sagen ikke til. Vi kan fortsat diskutere, hvordan vi kan hjælpe de børn, der har brug for at blive bedre til dansk. Vi er åben for at lave sprogscreeninger og andet, der kan identificere problemerne, siger Morten Østergaard.

Tanken er at målrette stopprøver mod de skoler, hvor over 30 procent af eleverne bor i et socialt belastet boligområde.

Det drejer sig ifølge Undervisningsministeriet om cirka 1600 elever.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har over for TV2 ikke ønsket at kommentere meldingen.

