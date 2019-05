De Radikale vil stemme for mistillidsvotum med Stram Kurs

Det betyder dog ikke, at der er tale om et samarbejde mellem de to partier, siger den politiske leder.

De Radikales leder, Morten Østergaard, vil vælte statsminister Lars Løkke Rasmussens VLAK-regering efter valget.

Også hvis det betyder, at han stemmer for et mistillidsvotum sammen med Stram Kurs.

Det siger han på et pressemøde onsdag.

- Hvis der efter valget bliver en mistillidsafstemning, så trykker vi på de røde knapper og vælter regeringen med alle de partier, der har lyst til det, siger Morten Østergaard.

Også formanden for partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, har tidligere udtalt, at han ikke er afvisende over for at vælte den nuværende regering.

/ritzau/