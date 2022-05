De Radikale ville lukke 24syv med medieaftale

Ønsket om ikke at give 24syv en ny sendetilladelse med medieaftalen kom fra De Radikale, siger ordfører.

Det var De Radikale, som havde kravet om ikke at give radiokanalen 24syv en ny sendetilladelse med til forhandlingsbordet om medieaftalen.

Det fortæller partiets medieordfører Zenia Stampe søndag til Politiken.

- Vores væsentligste grund til at ønske dab-sendetilladelsen sløjfet er, at den har modtaget meget stor kritik fra private podcastproducenter. Der er sat penge af til en dab-kanal, men i dag er det i lige så høj grad et podcastunivers, siger hun.

Kort efter, at det stod klart, at radiokanalen 24syv ikke fik en ny sendetilladelse, kritiserede programdirektør og ansvarshavende chefredaktør Simon Andersen beslutningen i skarpe vendinger.

- Desværre vil regeringen kun have et stort og svulmende DR, sagde han lørdag til Ritzau.

Socialdemokratiets medieordfører, Kasper Sand Kjær, afviste, at kravet kom fra hans parti.

/ritzau/