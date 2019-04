De Radikales krav til Mette Frederiksen

* De Radikale kræver et opgør med centrale dele af det såkaldte paradigmeskift. Målet med paradigmeskiftet er at vende sigtet fra integration til at forberede flygtninge til hjemsendelse hurtigst muligt.

* Socialdemokratiet skal gøre sig uafhængig af DF. Hvad det nærmere bestemt vil sige, skal afklares i en forhandling.

* Socialdemokratiet skal acceptere mere udenlandsk arbejdskraft. Radikale vil sænke beløbsgrænsen for arbejdere fra lande uden for EU. Den nuværende grænse er en årsløn på lige under 427.000 kroner. De Radikale vil sænke den til 325.000 kroner. Pensionsalderen skal også op for danskere, der ikke er nedslidte.

* De Radikale vil ikke støtte Mette Frederiksen, hvis hun fortsat ønsker at fjerne muligheden for spontant at søge asyl i Danmark og i stedet indføre modtagecentre uden for EU. Medmindre det er en fælles aftale med de øvrige 27 EU-lande.

* De Radikale kræver, at en ny regering skal sætte et mål for, hvor meget Danmark skal forpligte sig på at reducere CO2-udledningerne med i 2030.

/ritzau/