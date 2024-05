De Radikale vil have dansk træningspersonale til Ukraine

I flere europæiske landes diskuteres det, om militært træningspersonale skal sendes ind i Ukraine for at træne ukrainske soldater. Den diskussion bør vi også have i Danmark.

Det mener De Radikales forsvarsordfører, Christian Friis Bach.

- Både Frankrig, Storbritannien og Litauen taler om det, og jeg synes, det er en vigtig samtale at få startet, og at Danmark skal gå forrest i diskussionen.

- Ukraine efterspørger det, og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi begynder at tale om, hvorvidt vi skal gøre det, siger han.

Ifølge Christian Friis Bach er der tre grunde til, at danske instruktører bør træne ukrainske soldater i Ukraine.

For det første er Ukraine en krigszone, hvilket betyder, at der er færre restriktioner end i Danmark og at træningen kan blive langt tættere på det, som foregår ved fronten.

For det andet er der det lavpraktiske i forhold til, at de ukrainske soldater ikke skal bevæge sig ud af landet og langt væk fra fronten. Og for det tredje er det i Ukraine muligt at bruge det udstyr, som ukrainerne selv laver og har.

Men hvad skal der ske, hvis en træningsbase med danske instruktører bliver ramt? Og hvis en dansk soldat dør?

- Der er helt sikkert en række alvorlige emner, vi skal have talt igennem, før vi gør det, fordi danske soldaters sikkerhed er afgørende.

- Men man må bare sige, at Ukraine står i en meget vanskelig situation, og derfor synes jeg, at vi skal se på mulighederne, siger Christian Friis Bach.

Han var for et par uger siden i Ukraine med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) ved en af de træningsanlæg, som kan komme på tale.

De ligger langt fra fronten, og desuden kunne man undersøge, hvordan man beskytter dem ekstra med luftforsvar og andet, sådan at "risikoen minimeres", fortæller Christian Friis Bach.

- Og så må man sige, vi ønsker jo ikke, at danske soldater mister livet. Men danske soldater er professionelle og er trænet til at håndtere den slags risiko. Det er det, de er uddannet til.

Til spørgsmålet om, hvorvidt det at sende dansk militærpersonel ikke kan føre til en optrapning af konflikten med Rusland, svarer Christian Friis Bach:

- Jeg tror, det vil være et meget, meget klart og stærkt signal til russerne om, at vi står meget tæt på Ukraine, og vi står sammen med Ukraine. Og det er jo rigtigt, at det signal kan ses som optrapning, men det kan jo også ses som en afskrækkelse.

- Og forhåbentlig indser Putin, at han ikke kan og ikke får lov til at indtage Ukraine og udslette et demokratisk land. Altså ja, det kan føre til en optrapning, men det kan også være en meget klar afskrækkelse, og det er jo det, som ukrainerne håber, og det signal vi kan sende, siger han.

Ifølge De Radikales forsvarsordfører er det Forsvaret, der skal vurdere, hvilken type træning, der eventuelt skal foregå på ukrainsk grund. Han regner med, at spørgsmålet skal diskuteres i forligskredsen, der står bag Ukrainefonden.

