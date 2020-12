De regionale busser og tog skal køre på biogas og el

Regionale busser og tog skal i fremtiden køre på grønne brændstoffer. Det har regioner og minister aftalt.

Nye busser og tog skal i fremtiden være CO2-neutrale og køre på grønne brændstoffer såsom el, biogas eller brint frem for diesel, når de regionale ruter bliver sendt i udbud frem mod 2030.

Det er de fem regioner og transportminister Benny Engelbrecht (S) blevet enige om. Det oplyser Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Dieseltog skal erstattes af batteridrift eller brinttog på lokalbanerne, og regionernes egne personbiler skal ikke have nogen CO2-udledning fra 2025.

Danmark har et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Aftalen om grønne brændstoffer i fremtidens tog og busser skal være med til at nå det mål.

Over 80 procent af de regionale busruter kommer i udbud frem mod 2025. Det betyder, at de nuværende beslutninger er afgørende for, hvilke busser der kommer til at køre rundt på de danske veje i 2030'erne.

- Regionerne står i dag for en betydelig del af den kollektive bustrafik i Danmark. Derfor er det også helt naturligt, at de skal være en del af løsningen på at nå målet om en 70 procents reduktion af CO2-udledning i 2030, siger Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

Den kollektive bustrafik leverer årligt cirka 8,7 millioner køreplanstimer på landsplan.

Heraf udgør den regionale bustrafik cirka 30 procent og er derfor en central faktor i at reducere udledningen af drivhusgasser.

Ifølge formand i Danske Regioner Stephanie Lose er det vigtigt, at regionerne også bidrager til at nå 2030-målsætningen.

- Det er en aftale vi har været i dialog om i noget tid, og det passer rigtig godt med alt det klimaarbejde, der også foregår på nationalt hold, og hvor det også er helt afgørende, at vi som regioner er klar til at bidrage.

- Vi har vores egen flåde af tjenestebiler, der kører rundt med blodprøver og så videre. Dem kan vi bidrage med at omstille. Så står vi for en del af den kollektive trafik, typisk den der går over kommunegrænser. Der skal vi også have taget hul på den grønne omstilling, selv om det er lidt sværere end bybusserne, siger hun.

/ritzau/