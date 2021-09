Rebekka Skoralid forlod sidste år sin hjemby Leirvík på Færøerne til fordel for Grejsdalens Efterskole i Vejle. Mødet mellem færøske og danske elever er med til at skabe en bedre forståelse af Færøerne, mener antropolog

De rejser over 1000 kilometer for at komme på efterskole

Hendes mor ville egentlig helst have, at hun blev på Færøerne. Men Rebekka Skoralid havde bare brug for at komme væk fra den lille by Leirvík, som hun havde boet i de første 16 år af sit liv. Nu skulle hun prøve noget helt nyt, noget større.