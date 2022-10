Til den, som har, skal mere gives, og det gælder også, hvad angår professionel støtte og lindring frem mod døden. For jo længere uddannelse og jo højere indkomst, en person har, jo større chance er der også for, at han eller hun får tilbudt en plads på hospice eller et andet af sundhedsvæsenets specialiserede tilbud om lindring i den sidste tid.

Det viser et stort dansk studie af patienter, som er døde af kræft, og de tilbud, de modtog eller ikke modtog frem mod døden.