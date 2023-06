De samme vil få tilbudt vaccine mod corona og influenza

Til efteråret vil vaccinen mod covid-19 blive tilbudt til de personer, som får tilbudt influenzavaccinen.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Vores vurdering er, at der ikke er afgørende forskel på de personer, der er i øget risiko for alvorligt forløb af covid-19 og af influenza, siger Kirstine Moll Harboe, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

- Derfor vil målgrupperne for vaccination mod de to luftvejssygdomme i høj grad være overlappende i den kommende sæson.

Begge vacciner vil blive tilbudt personer på 65 år og derover. Planen er også, at gravide skal tilbydes vaccinationerne, skriver styrelsen.

Derudover nævner Sundhedsstyrelsen, at personer med kronisk sygdom eller særlige tilstande også kan have øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb.

Det vil blive meldt ud på et senere tidspunkt, hvilke af disse grupper, der vil blive tilbudt de to vacciner.

Efterårets vaccinationsprogram vil efter planen blive sat i gang den 1. oktober.

/ritzau/