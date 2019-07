De store byer går forrest i oprustning mod skybrud

Underjordiske bassiner, store kloakledninger og nedrivning af ejendomme kan beskytte byer mod oversvømmelser.

To koldfronter er tirsdag på kollisionskurs over Danmark. Den ene kommer fra Nordsøen, den anden fra Østersøen - og mens varm og fugtig luft er under pres mellem fronterne, er der risiko for skybrud flere steder i landet.

Derfor har Danmarks Meteorologiske Institut udsendt en varsel om risiko for farligt vejr - nærmere bestemt kraftig regn og skybrud.

Som en konsekvens af klimaforandringer vil skybrud forekomme oftere og oftere i Danmark. Det har man for længst erkendt i flere kommuner, som arbejder på at sikre bygninger og veje mod oversvømmelser.

Især i hovedstadsområdet, Aarhus og Odense har man forberedt sig på de voldsommere regnmængder, der ventes at falde fremover.

Det fortæller lektor og forsker Ole Fryd fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Han fremhæver blandt andet København og Frederiksberg. Begge kommuner har udarbejdet en skybrudsplan med over 300 projekter, som skal indføres over en lang årrække.

- Man sørger for at reducere mængden af vand, der kommer i kloakken, og forsinker hastigheden hvormed vandet kommer i kloakken. Man bruger til dels vejene til at transportere vandet ned ad bakke, og nogle steder forsøger man at forsinke vandet i grønne områder, siger Ole Fryd.

Derudover har man i København lavet underjordiske bassiner og særligt store kloakrør, som kan transportere regnvand væk fra lavtliggende områder.

Når presset på kloakkerne bliver mindsket, bliver risikoen for oversvømmelser af kældre, boliger og veje mindre.

Man kan også gå mere drastisk til værks og fjerne ejendomme, der ligger i områder, som er særligt udsatte for oversvømmelser, fortæller Ole Fryd.

- Der er steder, hvor man har bygget i områder som enge, dalstrøg og gamle åløb, som man har drænet, fyldt op og bygget på. Men det har vist sig at være problematisk, fordi de er særligt udsatte for oversvømmelser, siger han.

I Odense har en forsyningsvirksomhed opkøbt nogle ejendomme, der lå i et meget udsat område, og så har man genetableret et vådområde i en tidligere ådal omkring Ejersmindevej i Odense-bydelen Sanderum.

- Det er et eksempel på, at man over tid kan gå ind og læse det gamle landskab og måske fjerne særligt udsatte bygninger, der ligger som propper på et sted, hvor vandet ellers naturligt ville strømme ned, siger Ole Fryd.

Ifølge Ole Fryd var det særligt vejret den 2. juli 2011, der fik alles øjne op for, at Danmark skal være bedre beskyttet mod skybrud.

Her blev hovedstadsområdet ramt af et usædvanligt voldsomt skybrud, som satte kældre, lavtliggende stuelejligheder og gader under vand.

Ved et skybrud falder der mindst 15 millimeter regn på 30 minutter.

/ritzau/