De tre ufravigelige krav er fortid for Pernille Vermund

Nye Borgerlige har siden 2015 haft tre ufravigelige krav:

At indføre et asylstop, at smide udlændinge ud af landet efter første dom og at kræve fuld selvforsørgelse af mennesker, der kommer til landet.

I et interview med Berlingske søndag lyder det fra Pernille Vermund, at de krav er fortid, men stadigvæk kernepolitik for partiet.

- De tre punkter eksisterer stadig som kernepolitik for os, for det er helt centralt, at vi får løst udlændingepolitikken fra bunden.

- Men vi vil ikke længere arbejde med ultimative eller ufravigelige krav. Fremover vil vi agere på en helt anden måde, siger Pernille Vermund i interviewet med avisen.

Vermund forklarer kursændring med ønsket om at genrejse blå blok. Det er ifølge hende så vigtigt, at partiet ikke "kan tillade sig" at spænde ben med ultimative krav.

I interviewet med Berlingske peger Pernille Vermund på Liberal Alliances Alex Vanopslagh som hendes fortrukne bud på en blå statsministerkandidat.

Hun forklarer ligeledes til avisen, at hun i fremtiden vil agere anderledes som partiets formand og lover en mere nuanceret version af Nye Borgerlige.

Til oktober vælger Nye Borgerlige ny formand, hvor Pernille Vermund er den eneste kandidat.

Hun har stiftet og tidligere været formand for partiet og træder til igen, fordi Lars Boje Mathiesen i marts blev ekskluderet af hovedbestyrelsen.

Ifølge partiet var han kommet med "absurde" pengekrav. Selv mente han, at han var offer for et karaktermord. Han er nu løsgænger i Folketinget.

Nye Borgerlige har tre pladser i Folketinget. Foruden Pernille Vermund er også Kim Edberg Andersen og Peter Seier Christensen valgt for partiet. Sidstnævnte er sygemeldt.

/ritzau/