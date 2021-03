Hver femte søger erhvervsuddannelse - minister ønsker sig flere

72 procent har søgt om at starte på et gymnasie, mens hver femte søger erhvervsuddannelse, viser nye tal.

De elever i 9. og 10. klasse, der har søgt om at starte på en ungdomsuddannelse efter sommerferien, har stort set samme søgemønster som tidligere årgange.

72 procent af de unge har ansøgt om at starte på en gymnasial uddannelse, mens omkring hver femte har valgt en erhvervsuddannelse.

Forholdet mellem gymnasier og erhvervsuddannelser er derfor stort set uændret i forhold til sidste år. Det viser de årlige søgetal fra Børne- og Ungdomsministeriet.

Det glæder børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Hun havde frygtet, at coronakrisen ville påvirke søgetallet for særligt erhvervsuddannelserne, da året har været "uforudsigeligt", og brobygning har været online.

- Det er uddannelser, hvor elever har mest brug for at se, hvordan undervisningen foregår.

- Så vi har været bekymret for, at søgningen til erhvervsuddannelser ville falde i år, men det har den ikke gjort. Det er blandt andet takket være den kæmpe indsats, som skoler og uddannelsesinstitutioner har gjort for at hjælpe de unge med at træffe det rigtige valg, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

I fremtiden ser hun dog gerne, at flere unge søger mod erhvervsuddannelserne.

- Vi har behov for meget mere faglært arbejdskraft i fremtiden end det antal unge, der i dag uddanner sig. I et normalt år ville jeg være ærgerlig over, at der ikke har været større søgning til erhvervsuddannelser.

Hos erhvervsuddannelserne er der desuden store regionale forskelle.

I flere nordsjællandske kommuner søger under 10 procent mod erhvervsuddannelserne. Men kigger man mod Nordjylland har hele regionen haft lidt over 25 procents søgning til erhvervsuddannelserne.

Af de omkring 7 ud af 10 unge, der søger mod gymnasierne, vælger 58 procent det almene gymnasium, stx.

Hhx og htx modtager henholdsvis 21 procent og 10 procent af elevernes ansøgninger.

Mange elever i 9. klasse vælger dog at søge mod 10. klasse, inden turen går videre mod ungdomsuddannelserne.

I år er det 51 procent, der har søgt en 10. klasse, og det er en stigning på 3 procentpoint i forhold til sidste år. 65 procent af dem har ansøgt om at komme på efterskole i 10. klasse.

/ritzau/