De var sigtet for højforræderi og statskup, der kan give op til 16 års fængsel. Nu går dukkerførerne fri

De gule breaking-bjælker lyste op på flere svenske mediers hjemmesider sent i går aftes. Og ikke uden grund. For det borgerlige parti Moderaterne med partiformand Ulf Kristersson skal nu forsøge at danne en ny regering med ham som statsminister. Den blå blok fik således 176 mandater mod 173 i den rød-grønne blok, skriver DR. Derfor erkendte den i dag tidligere socialdemokratisk statsminister Magdalena Andersson også sit nederlag på et pressemøde i går. Hvordan den nye blå regeringskoalition skal se ud, er endnu blot gætværk.



En svensk-politisk analyse fra Avisen Danmark påpeger, at samme kaos, der herskede for otte år siden – før rød blok tog magten – kan opstå igen. For også selve statsministerposten har været i spil. Sverigedemokraterne blev nemlig landets andet største parti efter Socialdemokraterne – og Moderaterne ligger derfor på "en ydmygende tredjeplads". Dog ser det fortsat ud til, hedder det i analysen, at en "regeringskoalition af Moderaterne og Kristendemokraterne fortsat er det mest sandsynlige - måske med en udvidelse af Liberalerne."



Skal man forstå, hvordan den blå blok fik i vind i sejlene – og nåede hele vejen – bør man læse dagens Kristeligt Dagblad. Her står det beskrevet, hvordan partiet Nyans, som blandt andet vil forbyde koranafbrændinger, kan have afgjort søndagens valg til højrefløjens fordel.

Et afsluttet ægteskab kan hjælpe Pape

I dansk politik går det heller ikke stille for sig. Som Morgensamling beskrev i går, har den konservative statsministerkandidat Søren Pape Poulsen og ægtemanden Josue Medina Vasquez valgt at gå fra hinanden efter mediernes mange "skriverier", som Pape kaldte dem. Ifølge politisk kommentator Jarl Cordua har skilsmissen naturligt haft nogle "personlige omkostninger, men alt andet lige har det nok gavnet ham politisk, at det ægteskab er slut". Det kan man læse i dagens Kristeligt Dagblad.



Samme konklusion når Avisen Danmark frem til i en politisk analyse. Her fremføres det dog, at Socialdemokratiet nok ikke har glemt, at Vasquez var med, da Søren Pape, Inger Støjberg og Mai Mercado i 2018 rejste til Den Dominikanske Republik – uden om udenrigstjenesten – og mødtes med højtstående politikere i landet. Her vil Socialdemokratiet formentlig holde fast i principielle spørgsmål om, hvordan sådan en rejse kunne finde sted.

El- og varmeregningen kan betales på klods

Vi bliver i dansk politik. For i går præsenterede flere ministre under ledelse af Mette Frederiksen (S) endnu en pakke, der skal gøre det lettere for private og virksomheder at betale den kommende vinters el- og varmeregninger. I Kristeligt Dagblad kan man i dag læse, at prisloftet, der gør, at betaling af for høje regninger kan udskydes til de kommende år som en afdragsordning, både kan være genialt – og katastrofalt. Her er tre andre artikler, som er værd at kigge på:

Dukkeførere går fri med et smil

Morgensamling er ikke helt færdig med Mette Frederiksen. For i 2021 blev en dukke, der skulle forestille statsministeren, brændt af under en såkaldt Men In Black-demonstration. Påklistret dukken var et skilt, hvor der stod: "Hun må og skal aflives". De tre mænd, som ikke stod for selve afbrændingen, men opførelsen af dukken, blev i den forbindelse sigtet for højforræderi og statskup, som kan give op til 16 års fængsel. De sad herefter varetægtsfængslet i otte uger. Senere blev sigtelsen droslet ned til at handle om trusler mod en offentligt ansat.

Men i går blev de i retten på Frederiksberg alle frifundet af en enig domsmandsret, skriver Berlingske. Som begrundelse for frifindelsen, står der blandt andet i kendelsen:



"De pågældende sætninger på skiltet spiller direkte på udtalelser, som statsministeren er fremkommet med i opfordringer og orienteringer til befolkningen i forbindelse med håndteringen af coronakrisen, herunder om den tvingende nødvendighed af at aflive minkene."

Sydkoreanere blev bortadopteret på en løgn

Morgensamling er snart ved vejs ende. Men først skal vi til Sydkorea. Som TV 2 kunne fortælle i går, har en gruppe danske adopterede fra Sydkorea afleveret dokumenter for 283 personer i samme situation til den såkaldte Sandhedskommissionen i Sydkorea. Langt de fleste sager er fra Danmark, men der også eksempler i USA, Tyskland, Holland og Norge.



Det sker, efter at adopterede dansk-sydkoreanske Louise Kwang i sine 40’ere tilbage i 2016 fik lyst til vide mere om sine biologiske forældre. I sine adoptionspapirer står der, at hun blev fundet på gaden, og at hun var forældreløs. Da hun personligt henvendte sig til børnehjemmet, som hun blev adopteret fra, fik hun overraskende at vide, at forældrene blev skilt, og at faderen indleverede hende – og at han efterfølgende ad flere omgange har forsøgt at få kontakt til hende i Danmark, men uden held.

Har du prøvet at gå en tur på fem minutter?

Alle forældre, der har haft et umiddelbart utrøsteligt spædbarn i armene, må kende til frustrationen, der opstår, når alle ens små berolighedstricks slår fejl – og barnet ufortrødent skriger videre. Fat mod. Ny forskning har nemlig fundet ud af, at det naturlige berolighedsmiddel, der formentlig virker allerbedst, er en gåtur - med barnet i armene selvfølgelig - på små fem minutter. Det viser et nyt – om end ganske lille – studie, som er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Current Biology.



Nyfødte mennesker vil ligesom andre pattedyr, når disse blive båret i armene af deres mødre, få aktiveret den såkaldte transport-respons i hjernen, som giver en følelse af tryghed. Vælger man derimod at forsøge at trøste sit barn siddende i sofaen uden at flytte sig, kan det, viser studiet, omvendt få barnets hjerte til at hamre endnu hurtigere – med endnu mere gråd til følge.