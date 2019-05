De to Venstre-stemmeslugere deler landet i to

Søren Gade fik klart flere stemmer end Løkkegaard i Nord- og Vestjylland. Men Løkkegaard fik flest samlet set.

207.558 personlige stemmer til Morten Løkkegaard, og 201.626 stemmer til Søren Gade.

De to Venstre-politikere, der er stemmeslugere ved europaparlamentsvalget, fik næsten lige mange personlige kryds ved valget.

Men ser man på, hvor i landet de to politikere henter de fleste af deres stemmer, er der stor forskel.

Søren Gade fik klart flest stemmer af de to i Vestjyllands Storkreds og Nordjyllands Storkreds - med 116.358 samlet i kredsene. I samme to kredse fik Løkkegaard samlet kun 27.601 stemmer.

I resten af landets storkredse er det dog Løkkegaard, der render med flest personlige stemmer af de to partifæller.

Eksempelvis får Løkkegaard i Københavns Storkreds 16.919 stemmer, mens Gade kun høster 4885 stemmer i den kreds.

De to politikere har fået henholdsvis flest og næstflest personlige stemmer ved EU-valget af alle danske kandidater. Og valget har da også været særdeles godt for Venstre. Partiet går nemlig fra to til fire mandater i EU-Parlamentet.

/ritzau/