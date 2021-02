De yngste elever kan komme tilbage i skole på mandag

Eleverne i 0.-4.-klasse kan igen komme i skole fra 8. februar efter faldende coronasmitte, oplyser regeringen.

Fra mandag 8. februar kan de yngste elever i folkeskolen igen indtage klasselokalerne.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger mandag på et pressemøde i Eigtveds Pakhus i København, at eleverne i 0.-4.-klasse kan vende tilbage til skolerne.

Det sker, efter at smittetallene med coronavirus er faldet som følge af den seneste tids store nedlukning af samfundet.

- Det her er en meget lille, meget kontrolleret, nålestiksoperation, vi foretager her i Danmark.

- Det er en forsigtig genåbning, og det er der mange grunde til.

- Primært er det jo, at vi står med mutationen B117, den der først blev fundet i England, siger Magnus Heunicke.

Alle andre skoleelever end eleverne i 0. til 4. klasse vil fortsat være omfattet af de hidtidige restriktioner, der løber til og med 28. februar.

- Vi ville selvfølgelig ønske, at vi også kunne åbne for de større elever, også dem på ungdomsuddannelserne og efterskolerne og kostskolerne, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Men det kan sundhedsmyndighederne ikke anbefale i den nuværende tid.

- Der er dog ingen tvivl om, at skolerne og uddannelserne har rigtig høj prioritet for regeringen, når vi på et tidspunkt kommer derhen, hvor vi kan genåbne yderligere, siger hun.

Reglerne om nødundervisning fortsætter frem til sommerferien. Dermed får skolerne bedre mulighed for at indrette undervisningen efter, hvad den enkelte klasse har brug for efter en del uger med hjemmeundervisning.

Ansatte på skolerne skal testes ofte for coronavirus, og forældre skal bære mundbind, når de kommer for at hente deres børn.

Pernille Rosenkrantz-Theil siger, at hun forventer, at der inden vinterferien er en afklaring på, hvad der skal ske med dette års eksamener og afgangsprøver.

De yngste elever i folkeskolen var senest i skole lige inden jul.

Siden juleferien sluttede i begyndelsen af januar, har eleverne fået fjernundervisning.

Der har dog været mulighed for, at børn har kunnet modtage nødundervisning på skolen, hvis deres forældre har haft behov for pasning for at kunne varetage deres job i den private eller offentlige sektor.

Regeringen indførte en større nedlukning af samfundet efter jul, da smitten med covid-19 var steget betydeligt, og en ny britisk coronamutation truede med at gøre situationen endnu værre.

I løbet af januar har nedlukningen dæmpet smitten betydeligt, og der har i de seneste uger været et stigende pres både fra politiske partier og organisationer for at lade de mindste elever vende tilbage til skolen.

Argumenterne er blandt andet, at smitterisikoen er mindre hos børn, samt at det hæmmer både børnenes trivsel, indlæring og deres forældres arbejdsevne at holde dem hjemme.

Venstres børne- og undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, siger i en skriftlig kommentar, at hun er tilfreds med, at de yngste børn nu vender tilbage til skolerne.

- Det er vigtigt for børnenes sociale og faglige trivsel, og det har vi været meget optagede af i Venstre.

- Men det er også vigtigt for samfundsøkonomien, at skolebørnene kommer tilbage, så deres forældre bedre kan passe deres arbejde, siger hun.

/ritzau/