Debat på Christiansborg blev afbrudt af buh-råb, da KU-formand roste Israel

"Forstemmende for den demokratiske samtale", "helt utilstedeligt" og "uopdragent" at buhe, selvom man er uenig. Men buh-råb, når man forsvarer Israel, er ikke unormale, siger formand for Zionistforbund