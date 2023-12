Defekt køreledning driller togtrafikken over Storebælt

DSB har udfordringer med at holde køreplanen på en af julens største rejsedage.

Det skyldes ikke mindst en køreledning, der er ude af drift på strækningen mellem Korsør og Nyborg.

Den defekte køreledning betyder, at der kun kan benyttes ét spor på strækningen, og at tog, der skal over Storebælt i hver sin retning, altså ikke kan passere hinanden.

DSB oplyser, at det vil skabe forsinkelser, så længe man ikke kan benytte begge spor. Med 12-tiden er der op til 30 minutters længere rejsetid mellem Nyborg og Korsør

Banedanmark, der står for drift og vedligehold af køreledningerne, har et begrundet håb om, at man omkring klokken 13.15 igen kan åbne op for begge spor.

DSB opfordrer rejsende til at tjekke Rejseplanen for at se den aktuelle status på de enkelte afgange.

