Defekt relæ slukkede strømmen på hele Bornholm

Mandag morgen stod Bornholm uden strøm. Et defekt relæ var skyld i strømsvigtet, oplyser forsyningsselskab.

Et defekt relæ var skyld i, at Bornholm mandag morgen stod uden strøm.

Det skriver forsyningsselskabet Trefor El-net Øst, der ejer elnettet på Bornholm, i en pressemeddelelse.

Det defekte relæ befandt sig i en transformerstation på Rønne Havn, og det betød, at et kabelanlæg ikke blev udkoblet korrekt.

Konsekvensen af det var, at det søkabel, der forsyner øen med strøm, udkoblede af sikkerhedsmæssige årsager.

- Det er en yderst sjælden fejl, men det må selvfølgelig ikke ske. Vi har fundet fejlen, og vi kigger på, hvilke andre muligheder vi har for at sikre os yderligere, siger elforsyningsdirektør i Trefor Per Sørensen i meddelelsen.

Klokken 07.49 mandag morgen mistede de godt 39.000 borgere på Bornholm deres strøm. Mandag eftermiddag havde alle på øen igen strøm.

Hos Energinet, der er ejer af søkablet, er man tilfreds med reaktionen efter strømsvigtet.

Det fortæller Klaus Winther, der er vicedirektør og leder af systemdrift i Energinet.

- Vi kan konstatere, at strømmen blev genetableret som planlagt og at den backup, der skal være, i tilfælde af nedbrud, har fungeret.

- Så i den givne situation med så alvorlig en hændelse, så fungerer vores beredskab på Bornholm, som det skal, siger han i pressemeddelelsen.

Lokalt var det blandt andet det lokale Bornholms Energi og Forsyning (Beof), der hjalp med at få strømmen tilbage.

Den lokale indsats fik strøm tilbage i dele af det centrale Rønne ved 08.30-tiden. Resten af øen fulgte sidenhen efter.

Mandag eftermiddag udsendte Trefor en pressemeddelelse, hvori selskabet konkluderede, at en teknisk fejl var skyld i strømsvigtet.

Sammen med Energinet skulle de finde ud af, hvad der nærmere var sket. Det er altså de to parter, der sammen har fundet frem til problemet med det defekte relæ.

