Solrig søndag kan slutte med torden og skybrud

Især i Jylland og på Fyn er der risiko for, at der søndag falder så meget regn, at det kan kaldes et skybrud.

Efter nogle gode solskinstimer risikerer flere dele af Danmark søndag eftermiddag og aften at blive ramt at skybrud.

Det fortæller meteorolog Lars Henriksen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Kriteriet for et skybrud er, at der falder mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.

Lars Henriksen bemærker, at det stadig er usikkert, om man når kriteriet for et skybrud.

Men alene fordi der er risiko for det, så har DMI valgt at varsle om det.

- Vi holder øje med, hvordan det udvikler sig, fordi det lige nu er usikkert, hvor kraftigt det bliver.

- Men det må vi holde øje med de næste timer, siger Lars Henriksen.

Det er især Syd- og Sønderjylland, Midt- og Østjylland og Fyns-området, hvor man skal være opmærksom på, at der kan være risiko for kraftige tordenbyger, som altså kan udvikle sig til skybrud.

Risikoen for regn fortsætter ind i næste uge, hvor stort set hele landet risikerer regn.

Til gengæld bliver det også varmere, end det typisk har været i et godt stykke tid. Særligt mandag kommer til at skille sig ud, fortæller meteorologen.

- Mandag er der nogle steder i den østlige del af landet, hvor temperaturen kan komme over 25 grader. Det vil sige, at det nærmest bliver en sommerdag.

- Efter mandag går det lidt ned af bakke igen temperaturmæssigt, men stadig med lunt vejr for resten af ugen, siger Lars Henriksen.

Mens det meste af landet risikerer regn i næste uge, så er situationen en anden for Bornholm.

Her ser det ifølge meteorologen ud til at blive både tørt og varmt i næste uge.

